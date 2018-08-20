Качаясь, эффективнее работать? Чиновникам Минфина понадобились новые кресла

Министерство финансов подало заявку на покупку десяти новых кресел на сумму 180 тысяч сомов.



Министерство финансов подало заявку на покупку десяти новых кресел на сумму 180 тысяч сомов. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Чиновникам ведомства нужно, чтобы кресла руководительского класса были из натуральной кожи, черного цвета, с комфортной спинкой и механизмом качания, широкое комфортное сиденье с регулируемой высотой.

Кресла должны выдерживать максимально допустимую нагрузку 150 килограммов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/93886/