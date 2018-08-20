Всемирные игры кочевников. Премьер проинспектировал объекты в ущелье Кырчын

Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня проинспектировал готовность объектов к III Всемирным играм кочевников, которые пройдут в сентябре в Иссык-Кульской области.
Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня проинспектировал готовность объектов к III Всемирным играм кочевников, которые пройдут в сентябре в Иссык-Кульской области.
Глава правительства посетил урочище Кырчын в Григорьевском ущелье, где будет разбит юрточный городок «Кыргыз айылы» и состоятся культурные мероприятия в рамках игр кочевников.
Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев сообщил, что уже установлено 80 опор линий электропередачи и пять трансформаторов для бесперебойного энергоснабжения этно-городка, сооружены въездные ворота, построены убойные цеха и пешеходные мосты.
Премьер-министр встретился с подрядчиками, которые отметили своевременное финансирование всех работ и наличие необходимых строительных материалов для завершения намеченных работ в ранее обозначенные сроки.
Мухаммедкалый Абылгазиев также ознакомился с ходом строительства альтернативной автодороги Семеновка - Григорьевка. Эта трасса обеспечит разгрузку других дорог, став альтернативной дорогой, ведущей к урочищу Кырчын.
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