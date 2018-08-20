Первые из ожидаемых двух миллионов мусульман начали хадж в Мекку

Первые из ожидаемых двух миллионов мусульман в воскресенье, 19 августа, начали хадж в Саудовскую Аравию, являющуюся одним из пяти столпов самой быстрорастущей религии в мире - ислама.

Первые из ожидаемых двух миллионов мусульман в воскресенье, 19 августа, начали хадж в Саудовскую Аравию, являющуюся одним из пяти столпов самой быстрорастущей религии в мире - ислама.

Каждый мусульманин, если у него есть средства, должен совершить хадж хотя бы один раз в своей жизни.

В последние недели верующие прибывают в Мекку со всего мира.

Мусульмане считают, что совершая хадж, они повторяют путь Пророка Мухаммеда, а также пророков Ибрагима и Исмаила, известных в Библии как Авраам и Измаил.

В понедельник, 20 августа, после молитв в Мекке верующие перейдут на гору Арафат, где Пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь.

Последние дни хаджа совпадают с Ид аль-Ахдой (Курбан Айт), многодневным праздником, также известным как Праздник жертвоприношения. Ид аль-Адха и Ид аль-Фитр, который знаменует собой конец священного мусульманского месяца Рамадан, являются двумя самыми важными праздниками в исламском календаре.

Ежегодно Саудовская Аравия тратит миллиарды долларов на меры безопасности и решению логистических проблем, с которыми сталкивается страна во время проведения хаджа.

По данным Associated Press, 24 сентября 2015 года в Мине при давкепогибло не менее 2 426 человек. Это крупнейшее по количеству жертв происшествие из всех, которые происходили во время хаджа (в аналогичной давке 1990 года погибло 1426 человек).

По официальным данным саудовского правительства, число погибших составило 769 человек и 934 человека получили ранения. Однако саудовские чиновники не комментировали несоответствия в цифрах.

После 2015 года правительство Саудовской Аравии расширило некоторые дороги, чтобы попытаться повысить безопасность паломников во время проведения хаджа.

Официальным титулом саудовского короля Салмана бн Абдул-Азиз Аль Сауда является «хранитель двух святынь» - мечетей в Мекке и Медине.



Азаттык