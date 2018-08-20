Кыргызгидрометцентр распространил штормовое предупреждение

Агентство по гидрометеорологии при МЧС распространило штормовое предупреждение.

Так, по данным синоптиков, 21 августа и 22 августа ночью на большей части территории республики временами дожди, грозы, на летних пастбищах, расположенных в горных районах, переход дождя в снег, в высокогорных районах - снег.

Отмечается, что в предгорных и горных районах Чуйской области и по востоку Иссык-Кульской области ожидаются интенсивные осадки.



21 августа днем и 22 августа ожидается понижение температуры воздуха.

«Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», - предупреждает Кыргызгидрометцентр.





Азаттык