Кыргызгидрометцентр распространил штормовое предупреждение

Агентство по гидрометеорологии при МЧС распространило штормовое предупреждение.
Так, по данным синоптиков, 21 августа и 22 августа ночью на большей части территории республики временами дожди, грозы, на летних пастбищах, расположенных в горных районах, переход дождя в снег, в высокогорных районах - снег.
Отмечается, что в предгорных и горных районах Чуйской области и по востоку Иссык-Кульской области ожидаются интенсивные осадки.
21 августа днем и 22 августа ожидается понижение температуры воздуха.
«Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», - предупреждает Кыргызгидрометцентр.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!