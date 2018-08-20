Кыргызстанский борец Магомед Мусаев завоевал «серебро» на Азиаде

Борец вольного стиля Магомед Мусаев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиатских играх, стартовавших 19 августа в столице Индонезии Джакарте.

Борец вольного стиля Магомед Мусаев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиатских играх, стартовавших 19 августа в столице Индонезии Джакарте.

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, в весовой категории до 97 кг Мусаев стал обладателем серебряной награды, уступив в финале сопернику из Ирана Алиризе Каримимачиани.



В первый день соревнований выступили все представители Кыргызстана по вольной борьбе. Однако, Алмаз Сманбеков, Алибек Осмонов и Алигаджи Гамигаджиев выбыли из турнира.

Церемония открытия Азиатских игр состоялась 18 августа, соревнования завершатся 2 сентября. Они будут проходить в столице Индонезии Джакарте и Палембанге - крупнейшем городе острова Суматра. Разыгрывается 462 комплекта медалей по 40 различным спортивным дисциплинам.



Кыргызские атлеты будут соревноваться в 21 виде спорта. Национальная сборная по волейболу участвует в турнире в первый раз. Среди участников есть футболисты.

На Азиатских играх в Корее в 2014 году кыргызские спортсмены получили 6 медалей. Велосипедист Евгений Ваккер и борец вольного стиля Магомед Мусаев стали обладателями серебряных медалей, а борцы Жанарбек Кенжеев, Эламан Догдурбек уулу, Айсулуу Тыныбекова и боксер Турат Осмонов – золотых.

Азаттык