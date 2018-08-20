Кыргызстанский борец Магомед Мусаев завоевал «серебро» на Азиаде  

Борец вольного стиля Магомед Мусаев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиатских играх, стартовавших 19 августа в столице Индонезии Джакарте.
Борец вольного стиля Магомед Мусаев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиатских играх, стартовавших 19 августа в столице Индонезии Джакарте.
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, в весовой категории до 97 кг Мусаев стал обладателем серебряной награды, уступив в финале сопернику из Ирана Алиризе Каримимачиани.
В первый день соревнований выступили все представители Кыргызстана по вольной борьбе. Однако, Алмаз Сманбеков, Алибек Осмонов и Алигаджи Гамигаджиев выбыли из турнира.
Церемония открытия Азиатских игр состоялась 18 августа, соревнования завершатся 2 сентября. Они будут проходить в столице Индонезии Джакарте и Палембанге - крупнейшем городе острова Суматра. Разыгрывается 462 комплекта медалей по 40 различным спортивным дисциплинам.
Кыргызские атлеты будут соревноваться в 21 виде спорта. Национальная сборная по волейболу участвует в турнире в первый раз. Среди участников есть футболисты.
На Азиатских играх в Корее в 2014 году кыргызские спортсмены получили 6 медалей. Велосипедист Евгений Ваккер и борец вольного стиля Магомед Мусаев стали обладателями серебряных медалей, а борцы Жанарбек Кенжеев, Эламан Догдурбек уулу, Айсулуу Тыныбекова и боксер Турат Осмонов – золотых.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!