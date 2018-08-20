Пограничники задержали двух мужчин за незаконное хранение оружия

Ружья и боеприпасы передали МВД

Пограничники задержали двух кыргызстанцев, которые незаконно хранили оружие и боеприпасы. Об этом Государственная пограничная служба.

17 августа пограничники отдела пограничной службы “Энильчек” управления ГПС КР по Иссык-Кульской области совместно с сотрудниками Ак-Суйского

РОВД задержали двух граждан Кыргызстана А.И., 1989 г.р., и А.У., 1971 г.р., у которых были обнаружены и изъяты 2 единицы оружия и боеприпасы.

В ходе оперативно-розыскных действий, проводимых в приграничном населенном пункте Энильчек, в домах у задержанных жителей были обнаружены гладкоствольное ружье 12 мм калибра и двуствольное ружье «ТОЗ-34» 28 мм калибра.

При этом разрешительные документы на оружие у мужчин отсутствовали.

После оформления соответствующих документов изъятое оружие и боеприпасы были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

Vesti. KG