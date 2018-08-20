Кыргызстанка пыталась пересечь границу по чужому паспорту

Женщину задержали сотрудники пограничной службы

Сегодня на пункте пропуска “Чечме-автодорожный” пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана, пытавшуюся пересечь государственную границу по чужому паспорту. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Гражданка Кыргызстана Д.А., 1967 г.р., пыталась проехать из Кыргызстана в анклав Сох Республики Узбекистан. При прохождении паспортного контроля она предъявила пограничникам паспорт на имя М.Г., 1981 г.р.

Однако в ходе идентификации личности предъявительницы паспорта с фотографией в документе пограничник выявил отличия во внешности. В ходе опроса гражданка Д.А. призналась, что использовала паспорт родственницы.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД.

Vesti. KG