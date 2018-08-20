На Сахалине погиб кыргызстанец

Личность мужчины пока не установлена

Сегодня в городе Поронайск Сахалинской области при разборе здания котельной бывшего бумажного завода, где работали граждане Кыргызстана, произошло обрушение кровли. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

Под завалами оказалось 10 человек.

По предварительным данным отдела МЧС России по Сахалинской области, специалистам удалось извлечь 8 человек. Из них 2 человека с мелкими ушибами и царапинами, 5 человек госпитализированы с различного рода травмами в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ». Один кыргызстанец погиб, его тело доставили в морг, личность устанавливается.

Почетный консул КР в Южно-Сахалинске и представитель ГСМ КР в данном округе связались с местными органами. Идут поиски родственников потерпевших и погибшего.

Вопрос взят на контроль посольства.

Vesti. KG