У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал

У лидера СДПК Алмазбека Атамбаева есть еще один телеканал.
Он является учредителем ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D».
По данным Министерства юстиции, перерегистрация ОсОО проведена 4 мая 2018 года. Учредителем канала, кроме Алмазбека Атамбаева, указан общественный фонд «Апрель».
Директором «Канала D» является Алтынбек Мусаевич Жумаев. Ранее учредителем этого ОсОО была Алтынкул Аккозова. С 2013 года канал заплатил более 8 миллионов сомов в виде налогов.
Алмазбек Атамбаев также владеет телеканалом «Апрель» и одноименным фондом. Директор канала «Апрель» — Дмитрий Ложников, фондом руководит Фарид Ниязов.
Все три новые компании расположены в здании «Форума», также принадлежащем Алмазбеку Атамбаеву.
https://24.kg/obschestvo/93794/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!