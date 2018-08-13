По факту взрыва в Бишкеке возбуждено уголовное дело

По факту взрыва в Бишкеке, произошедшего 10 августа, возбуждено уголовное дело.

По факту взрыва в Бишкеке, произошедшего 10 августа, возбуждено уголовное дело. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

По его словам, дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

Оморов отметил, что работа по задержанию подозреваемых продолжается.



Напомним, 10 августа на дворе многоэтажного дома на улице Исанова недалеко от пересечения с улицей Рыскулова произошел взрыв. Как предполагалось, это было покушением на российского бизнесмена Алекснадра Гайдукова, который в момент взрыва находился рядом.

Взрывчатка была заложена в кроне молодого дерева, возле которого остановился внедорожник Гайдукова. Устройство сработало, когда он и еще двое мужчин вышли из машины и подошли к двери здания. Гайдуков получил незначительные ранения.

Александр Гайдуков является учредителем нескольких компаний в Кыргызстане. Так, одно из них - ОсОО «Бишкек-Экспо» - занимается производством пищевых продуктов.

В Бишкеке в августе 2017 года зарегистрировано ОсОО «НС информ консалтинг», где он является директором и учредителем. Официально компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Фирма зарегистрирована как раз на Исанова, 98а.

Гайдуков также числится учредителем ЗАО «Кей суппро», которое занимается оптовой торговлей. Компания зарегистрирована на Исанова, 98а. Директором является Марат Кенжисариев - бывший глава Госкомитета по делам обороны.



Азаттык