Суд отказал активистке в рассмотрении иска о незаконности экзамена по госязыку для Суракматова

Первомайский районный суд города Бишкека отказал журналистке Канышай Мамыркуловой в рассмотрении иска о незаконности экзамена по госязыку для мэра Азиза Суракматова.
Первомайский районный суд города Бишкека отказал журналистке Канышай Мамыркуловой в рассмотрении иска о незаконности экзамена по госязыку для мэра Азиза Суракматова. Об этом «Азаттыку» сообщила сама активистка.
По ее словам, судья Алмаз Калдыбаев отказал, ссылаясь на новую редакцию Гражданского кодекса, вошедшую в силу 1 июля.
В своем заявлении Мамыркулова указала на то, что экзамен был проведен незаконно. Она отмечает, что, согласно постановлению правительства №430 от 13 июля 2017 года, экзамен на знание кыргызского языка у Азиза Суракматова должна была принимать не ученая комиссия, а «Кыргытест».
В своем иске она просила привлечь в качестве ответчиков правительство, Нацкомиссию по госязыку, ЦИК и учреждение «Кыргызтест» и признать результат экзамена незаконным.
26 июля для приема экзамена на знание государственного языка у кандидата в мэры Азиза Суракматова была создана комиссия. 31 июля Суракматов сдал экзамен и единогласным решением комиссии было признано, что он достаточно владеет кыргызским языком.
А 8 августа состоялись безальтернативные выборы мэра, на которых 44 депутата гокеренеша из 25 отдали голоса в пользу Суракматова.
Азаттык
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