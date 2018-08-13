Суд отказал активистке в рассмотрении иска о незаконности экзамена по госязыку для Суракматова

Первомайский районный суд города Бишкека отказал журналистке Канышай Мамыркуловой в рассмотрении иска о незаконности экзамена по госязыку для мэра Азиза Суракматова.

Первомайский районный суд города Бишкека отказал журналистке Канышай Мамыркуловой в рассмотрении иска о незаконности экзамена по госязыку для мэра Азиза Суракматова. Об этом «Азаттыку» сообщила сама активистка.

По ее словам, судья Алмаз Калдыбаев отказал, ссылаясь на новую редакцию Гражданского кодекса, вошедшую в силу 1 июля.

В своем заявлении Мамыркулова указала на то, что экзамен был проведен незаконно. Она отмечает, что, согласно постановлению правительства №430 от 13 июля 2017 года, экзамен на знание кыргызского языка у Азиза Суракматова должна была принимать не ученая комиссия, а «Кыргытест».



В своем иске она просила привлечь в качестве ответчиков правительство, Нацкомиссию по госязыку, ЦИК и учреждение «Кыргызтест» и признать результат экзамена незаконным.

26 июля для приема экзамена на знание государственного языка у кандидата в мэры Азиза Суракматова была создана комиссия. 31 июля Суракматов сдал экзамен и единогласным решением комиссии было признано, что он достаточно владеет кыргызским языком.

А 8 августа состоялись безальтернативные выборы мэра, на которых 44 депутата гокеренеша из 25 отдали голоса в пользу Суракматова.

Азаттык