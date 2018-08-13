Президента Кыргызстана просят защитить малолетних детей от следователя РОВД

По ее словам, такому вердикту суда способствовал бывший следователь Свердловского РОВД Артур Садыков.



Суд незаконно приговорил Анну Кизлык к девяти годам лишения свободы. Об этом на пресс-конференции 24.kg заявила ее мать Антонина Городушкина.

По ее словам, такому вердикту суда способствовал бывший следователь Свердловского РОВД Артур Садыков.

«Следователь Артур Садыков несколько раз вымогал у дочери деньги за то, чтобы прекратить уголовное дело по факту мошенничества. Он угрожал тем, что подкинет наркотики ее сыну. После этого моя дочь обратилась в ГКНБ», — рассказала Антонина Городушкина.

В отношении следователя возбудили уголовное дело. Ему предъявили статьи «Вымогательство взятки» и «Злоупотребление должностным положением». Однако позже органы обвинение переквалифицировали на статью «Мошенничество».

«Артур Садыков сидел три месяца в СИЗО, позже его отпустили под домашний арест. По возбужденному им уголовному делу мою дочь приговорили к девяти годам лишения свободы. А у нее малолетние дети. Даже убийцам не дают такой срок», — отметила Антонина Городушкина.

Участница пресс-конференции отметила, что заявитель по делу ее дочери звонила и вымогала 15 тысяч евро. Однако ее не наказали даже.

Антонина Городушкина просит президента Кыргызстана защитить права ее малолетних внуков и прекратить правовой беспредел.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/93322/

