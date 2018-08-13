ГП «Государственная лотерейная компания» выпустило первый тираж лотереи «Ала-Тоо» под брендом «Кыргыз лото»

Бишкек, "Саясат. kg". Государственное предприятие «Государственная лотерейная компания» выпустило первый тираж лотереи «Ала-Тоо» под брендом «Кыргыз лото».
Государственное предприятие «Государственная лотерейная компания» выпустило первый тираж лотереи «Ала-Тоо» под брендом «Кыргыз лото».
Основной задачей государственной лотереи является содействие в развитии отечественного спорта, культуры, образования, науки, искусства и оказание финансовой поддержки в реализации социальных программ Правительства Кыргызской Республики.
Лотерейные билеты реализуются на всей территории Кыргызской Республики. Розыгрыш первого тиража состоится 31 августа 2018 года в 20:00 на канале «ЭлТР».
Среди призов первого розыгрыша лотереи «Кыргыз лото» автомобиль «Toyota Camry 70» 2018 года выпуска, 10 смартфонов iPhone X, другие ценные и денежные призы.
Стоимость лотерейного билета составляет 100 сомов. Список мест, где можно приобрести билеты, виды лотереи, правила игры, а также иные подробности можно узнать на сайте компании www.kyrgyzloto.kg
Отдел информационного обеспечения
Аппарата Правительства
Кыргызской Республики
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