В Кембриджском университете презентуют сборник про становление кыргызов

Бишкек, “Саясат.kg”. В Кембриджском университете вышел в свет сборник “Making the Kyrgyz” (“Становление кыргызов”).
Презентация сборника состоится завтра в 14.00 в Американской университете ЦА в Бишкеке.
Сборник подготовлен в продолжение состоявшегося 21 октября 2016 г. в Кэмбриджском университете (Великобритания) научного симпозиума “Rhythms of the Past and Tunes for the Future: A Kyrgyz Epic” (“Строки прошлого и мотивы будущего: Кыргызская эпопея”) с участием кыргызских и британских ученых, который был организован Посольством КР в Великобритании совместно с Форумом по Центральной Азии Кэмбриджского университета.
На симпозиуме, который проводился в честь 25-летия Независимости Кыргызской Республики, рассматривались вопросы истории и культуры кыргызов и кыргызской государственности.
Организаторы презентации - Посол КР в Великобритании Гульнара Искакова и руководитель Форума по Центральной Азии Кэмбриджского Университета доктор Саксена.
В мероприятии также примут участие авторы научных статей, вошедших в данный сборник.
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