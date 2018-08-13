Гослесхозагентство закупает дроны для борьбы с браконьерами

Бишкек, “Саясат.kg”. Всего агентство закупит 8 дронов на 2,5 миллионов сомов.
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) объявил открытый конкурс на закупку многофукционального беспилотного летательного аппарата (дрон) в количестве 8 единиц, предназначенного для борьбы с вредителями и насекомыми, охраны и мониторинга леса, а также для борьбы с браконьерством.
Общая сумма тендера составляет 2 млн. 453 тыс. 996 сомов. Срок подачи конкурсных заявок до 31 августа 2018 года.
Необходимо отметить, что кроме борьбы с вредителями и насекомыми с помощью беспилотного летательного аппарата можно создать ортофотопланы местности, трехмерные модели рельефа, которые в последующем их можно использовать при лесоустроительных работах, в частности при картировании лесов.
Также, благодаря мультиспектральной камере можно будет определить породный состав насаждений и других таксационных параметров и получит актуальные данные в короткие сроки и сделать съемку в инфракрасном диапазоне для исследования лесных насаждений.
Беспилотный летательных аппарат позволяет улучшить результаты по выявлению и пересечению фактов нарушений природоохранного законодательства (браконьерства), сделать аэросъемку в труднодоступных местностях во время оперативных рейдов и значительно расширит возможности мониторинга диких животных во время учетных работ.
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