Чемпион по панкратиону: Я не имею отношения к девушке, выпрыгнувшей с 3-го этажа

Спортсмен рассказал, что в историю с попыткой изнасилования его втянули журналисты
Чемпион Евразии по панкратиону Улан Эралиев заявил, что не имеет отношения к делу о попытке изнасилования 18-летней девушки. Об этом он сообщил Vesti.kg во время беседы.
По его словам, отечественные СМИ распространили ложную информацию.
«Ранее появилась новость о том, что чемпион по панкратиону пытался изнасиловать девушку в гостинице. Некоторые СМИ предположили и указали мое имя в качестве подозреваемого. Однако я к этому никакого отношения не имею», - сказал спортсмен.
Напомним, 8 августа стало известно, что в Бишкеке 18-летняя девушка выпрыгнула из окна 3-го этажа гостиницы, где ее пытался изнасиловать мужчина, с которым она познакомилась в кафе в тот вечер.
Источник: https://vesti.kg
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