Ливневые дожди и гроза: прогноз погоды в Кыргызстане

Сегодня ночью в Бишкеке ожидается сильный дождь
12 и 13 августа на большей части территории временами дожди и грозы. На летних пастбищах, расположенных в горных районах, ожидается дождь, переходящий в снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
Сегодня днем и завтра ожидается понижение температуры воздуха.
В столице 13 августа ночью ожидаются ливневый дождь и гроза. Днем станет теплее. 14 августа без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Источник: https://vesti.kg
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