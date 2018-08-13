Ливневые дожди и гроза: прогноз погоды в Кыргызстане

Сегодня ночью в Бишкеке ожидается сильный дождь

12 и 13 августа на большей части территории временами дожди и грозы. На летних пастбищах, расположенных в горных районах, ожидается дождь, переходящий в снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Сегодня днем и завтра ожидается понижение температуры воздуха.

В столице 13 августа ночью ожидаются ливневый дождь и гроза. Днем станет теплее. 14 августа без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.



Источник: https://vesti.kg