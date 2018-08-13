Стало известно, когда кыргызстанцы отметят Курман айт

Праздничный день выпал на вторник

Мусульманский праздник Курман айт кыргызстанцы отметят 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

Согласно Трудовому кодексу, этот день будет выходным.

Курман айт – это праздник жертвоприношения. В этот день верующие отправляются на специальные утренние молитвы, после чего навещают друзей и семью.

На праздник готовится много еды, чтобы накормить гостей и раздать нуждающимся.





Источник: https://vesti.kg