Стало известно, когда кыргызстанцы отметят Курман айт

Праздничный день выпал на вторник
Мусульманский праздник Курман айт кыргызстанцы отметят 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.
Согласно Трудовому кодексу, этот день будет выходным.
Курман айт – это праздник жертвоприношения. В этот день верующие отправляются на специальные утренние молитвы, после чего навещают друзей и семью.
На праздник готовится много еды, чтобы накормить гостей и раздать нуждающимся.
Источник: https://vesti.kg
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