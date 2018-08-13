Неподалеку от вас прогремел взрыв. Что делать?

ГУВД Бишкека советует, как вести себя в подобной ситуации

Взрыв прогремел на улице Исанова в минувшую пятницу. Vesti.kg уже сообщали об этом.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Но в ГУВД Бишкека напоминают гражданам о том, как вести себя, если вы оказались недалеко от места подобного происшествия.

«Если вы оказались в эпицентре подобного происшествия, в целях вашей безопасности и окружающих, ни в коем случае не подходите к месту происшествия, находитесь на безопасном расстоянии, - предупреждают там. - Сообщите о произошедшем в милицию, по номеру «102» или дождитесь приезда милиции».

Кроме того, до приезда милиции нельзя:

- оставаться в центре происшествия;

- трогать или перемещать предметы;

- включать электрические приборы;

- передвигать транспортные средства;

- подходить к подозрительным предметам;

- подпускать к месту происшествия других лиц.

Напомним, ранее Vesti.kg сообщали в взрыве рядом с домом №98 на улице Исанова в Бишкеке. Сообщение в милицию поступило в 11:28 часов.

В ГУВД столицы пояснили, что, по предварительным данным, сработало взрывное устройство неустановленного типа. Изъятые на месте происшествия образцы направили на экспертизу.

Место происшествия оцепили сотрудники милиции. На месте происшествия работали следователи и эксперты, опрашивали очевидцев и жильцов близлежащих домов.

Следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по признакам преступления предусмотренных статьей 28-97 УК КР (Покушение на убийство).

Проводится оперативно-розыскные мероприятия.

Пресс-служба ГУВД Бишкека



Источник: https://vesti.kg