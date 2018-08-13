Неподалеку от вас прогремел взрыв. Что делать?

ГУВД Бишкека советует, как вести себя в подобной ситуации
Взрыв прогремел на улице Исанова в минувшую пятницу. Vesti.kg уже сообщали об этом.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Но в ГУВД Бишкека напоминают гражданам о том, как вести себя, если вы оказались недалеко от места подобного происшествия.
«Если вы оказались в эпицентре подобного происшествия, в целях вашей безопасности и окружающих, ни в коем случае не подходите к месту происшествия, находитесь на безопасном расстоянии, - предупреждают там. - Сообщите о произошедшем в милицию, по номеру «102» или дождитесь приезда милиции».
Кроме того, до приезда милиции нельзя:
- оставаться в центре происшествия;
- трогать или перемещать предметы;
- включать электрические приборы;
- передвигать транспортные средства;
- подходить к подозрительным предметам;
- подпускать к месту происшествия других лиц.
Напомним, ранее Vesti.kg сообщали в взрыве рядом с домом №98 на улице Исанова в Бишкеке. Сообщение в милицию поступило в 11:28 часов.
В ГУВД столицы пояснили, что, по предварительным данным, сработало взрывное устройство неустановленного типа. Изъятые на месте происшествия образцы направили на экспертизу.
Место происшествия оцепили сотрудники милиции. На месте происшествия работали следователи и эксперты, опрашивали очевидцев и жильцов близлежащих домов.
Следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по признакам преступления предусмотренных статьей 28-97 УК КР (Покушение на убийство).
Проводится оперативно-розыскные мероприятия.
Пресс-служба ГУВД Бишкека
Источник: https://vesti.kg
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