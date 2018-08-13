В Кыргызстане открылся сайт, направленный на уточнение достоверности информации

В Кыргызстане начал работать сайт, направленный на уточнение достоверности или лживости известий и повествований, написанных журналистами и распространяемых на пространстве интернета.
В Кыргызстане начал работать сайт, направленный на уточнение достоверности или лживости известий и повествований, написанных журналистами и распространяемых на пространстве интернета.
Открытый 1 июня этого года сайт factcheck.kg (http://factcheck.kg/ru) работает в рамках проекта по развитию медиа-грамотности в стране при финансовой поддержке международного фонда «Сорос-Кыргызстан». Об этом «Азаттыку» сообщили сотрудники указанного сайта.
Его основная цель – разоблачение фейков и обучение читателей критическому отношению, чтоб не верили сразу же каждой информации, а знали, правда это или ложь. Главный редактор сайта Болот Темиров говорит: «Не всё написанное - правда».
На сайте будут публиковаться на русском и кыргызском языке в виде аудио,- видео, и текста способы анализа выходящих в средствах информации статей, умения отличать правдивую информацию от ложной. Сейчас на сайте размещено примерно 50 аналитических, информационных данных.
Если граждане или издания пожелают узнать достоверность или лживость каких-то известий, фотографий, то могут обратиться через сайт к специалистам.
Фактчекинг – один из видов журналистского расследования и сейчас превращается в мировой тренд.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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