На Иссык-Куле пройдет международное собрание по экологии

На Иссык-Куле проведут международный научно-практический семинар по мониторингу и исследованию экологической системы Центральной Азии.
На Иссык-Куле проведут международный научно-практический семинар по мониторингу и исследованию экологической системы Центральной Азии.
Семинар пройдет 26-30 августа в Тянь-Шаньском высокогорном научном центре Национальной академии наук, расположенном в селе Кызыл-Суу Иссык-Куля.
На семинар приедут ученые, исследователи стран, входящих в «Один пояс, один путь». Там обменяются научными идеями в экологической сфере, практикумами, опытом о методах разработки информации.
Источник: Марал радиосу, gezitter. org
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