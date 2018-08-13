На Иссык-Куле пройдет международное собрание по экологии

На Иссык-Куле проведут международный научно-практический семинар по мониторингу и исследованию экологической системы Центральной Азии.





На Иссык-Куле проведут международный научно-практический семинар по мониторингу и исследованию экологической системы Центральной Азии.

Семинар пройдет 26-30 августа в Тянь-Шаньском высокогорном научном центре Национальной академии наук, расположенном в селе Кызыл-Суу Иссык-Куля.

На семинар приедут ученые, исследователи стран, входящих в «Один пояс, один путь». Там обменяются научными идеями в экологической сфере, практикумами, опытом о методах разработки информации.

Источник: Марал радиосу, gezitter. org