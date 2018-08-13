Эксперт Расул Умбеталиев: «По ТЭЦ есть ответственность Жогорку Кенеша»

Говорят, по модернизации ТЭЦ надо привлекать к ответственности не только чиновников, но и депутатов. На вопрос портала SUPER.KG: «Должен ли Жогорку Кенеш отвечать за защиту интересов страны при получении кредитов на крупные проекты?»,- выразил нижеследующее мнение эксперт в энергетике Расул Умбеталиев.





Говорят, по модернизации ТЭЦ надо привлекать к ответственности не только чиновников, но и депутатов. На вопрос портала SUPER.KG: «Должен ли Жогорку Кенеш отвечать за защиту интересов страны при получении кредитов на крупные проекты?»,- выразил нижеследующее мнение эксперт в энергетике Расул Умбеталиев.

Умбеталиев сказал о наличии ответственности депутатов.

«Здесь есть ответственность и депутатов Жогорку Кенеша. Почему? По крупным международным соглашениям парламент принимает закон, дает разрешение. После начала модернизации Бишкекской ТЭЦ в Китай по приглашению TBEA поехали сначала 5 депутатов, потом поехали 14 депутатов. Этих депутатов увез туда с собой тогдашний министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Тогдашние председатели соответствующих комитетов Курманбек Дыйканбаев, Кожобек Рыспаев, Каныбек Иманалиев вынесли заключение комитетов, дали разрешение на модернизацию ТЭЦ. Там не было никаких документов, технико-экономического обоснования, не было проекта, было сказано только устно. Парламент утвердил в трех чтениях в один день. Здесь был нарушен закон, по регламенту между чтениями должно пройти 15 дней. Если бы Жогорку Кенеш не принял закон, то закон не был бы подписан, не вступил бы в силу. По этой причине здесь должна рассматриваться также ответственность депутатов парламента. В принципе надо привлечь к ответственности председателей комитетов, потому что они приняли в комитетах, поверив им, депутаты Жогорку Кенеша поддержали»,- сказал Умбеталиев.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org