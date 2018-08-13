Не знает свое дело. В таких случаях будет отвагой сложить с себя полномочия

В одно время мудрец, известный как Плиний, сказал: «Личные интересы должны стоять после общественных интересов». К сожалению, на сегодняшний день у нас полно руководителей, которые ставят выше всего личные интересы и сидят на макушке народа.
В одно время мудрец, известный как Плиний, сказал: «Личные интересы должны стоять после общественных интересов». К сожалению, на сегодняшний день у нас полно руководителей, которые ставят выше всего личные интересы и сидят на макушке народа. Огорчает то, что вяло работают руководители, которые не располагают простой информацией о своей работе. Было бы хорошо, если бы руководители временами научились добровольно слагать с себя полномочия. Например, полпред правительства в Таласской области Марат Мураталиев, по всей видимости, будет сидеть на своем кресле до тех пор, пока ему не скажут: «Уйди!» К слову, на прошлой неделе Мураталиев получил выговор от главы правительства. Если руководитель ничего не может, даже ответить на простой вопрос, то было бы лучше, если бы он передал должность другому…
Источник: газета «Де-факто» №27 от 10.08.2018 / стр. 5, gezitter. org
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