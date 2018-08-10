Срок приема заявок на реализацию «Безопасного города» продлен до 23 августа

Тендерная комиссия продлила срок приема заявок на реализацию проекта «Безопасный город» до 23 августа.
Тендерная комиссия продлила срок приема заявок на реализацию проекта «Безопасный город» до 23 августа.
Вскрытие тендерных заявок должно было состояться 10 августа, однако 31 июля некоторые члены комиссии внесли дополнения в конкурсную документацию. В связи с этим, тендер продлен еще на две недели. Об этом сообщает Государственный комитет информационных технологий и связи.
Тендер на реализацию «Безопасного города» был объявлен 20 июля 2018 года.
Победитель тендера должен установить 110 комплексов видеонаблюдения, из которых 38 - на перекрестках и 4 – на скоростных рубежах в Бишкеке, 48 на автодорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдовар, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-аэропорт «Манас» и Бишкек – пограничный пункт «Ак-Жол», а также 20 передвижных комплексов.
Стоимость реализации не должна превысить сумму в 2 млрд 552 млн сомов. По условиям конкурса, финансирование проекта полностью на себя берет победитель, а правительство будет покупать у компании данные о нарушениях. При этом, услуга приобретается лишь на 5 лет либо до достижения 10,6 млн оплаченных штрафов.
Азаттык
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