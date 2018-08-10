Штормовое предупреждение: с 12 августа ожидается понижение температуры

МЧС Кыргызстана объявил штормовое предупреждение: 12-13 августа на большей части территории временами дожди, грозы, на летних пастбищах в горных районах переход дождя в снег.

МЧС Кыргызстана объявил штормовое предупреждение: 12-13 августа на большей части территории временами дожди, грозы, на летних пастбищах в горных районах переход дождя в снег. В отдельных районах осадки сильные.

По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается понижение температуры. Скорость ветра в некоторых районах может достигать 18-23 метров в секунду.

В Бишкеке 10 и 11 августа днем до 38 градусов жары. 12 августа температура воздуха не превысит 26 градусов.







Азаттык