Штормовое предупреждение: с 12 августа ожидается понижение температуры

МЧС Кыргызстана объявил штормовое предупреждение: 12-13 августа на большей части территории временами дожди, грозы, на летних пастбищах в горных районах переход дождя в снег.
МЧС Кыргызстана объявил штормовое предупреждение: 12-13 августа на большей части территории временами дожди, грозы, на летних пастбищах в горных районах переход дождя в снег. В отдельных районах осадки сильные.
По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается понижение температуры. Скорость ветра в некоторых районах может достигать 18-23 метров в секунду.
В Бишкеке 10 и 11 августа днем до 38 градусов жары. 12 августа температура воздуха не превысит 26 градусов.
Азаттык
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