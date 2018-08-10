В Таласе задержан подозреваемый в попытке изнасилования мужчины

В Таласском районе милиция задержала 48-летнего местного жителя по подозрению в попытке изнасилования 38-летнего мужчины.

В Таласском районе милиция задержала 48-летнего местного жителя по подозрению в попытке изнасилования 38-летнего мужчины. Об этом сообщили «Азаттыку» в отделении районной милиции.

Как отмечается, они знакомы. Возбуждено уголовное дело по статье 131 Уголовного кодекса – «Понуждение к действиям сексуального характера».

Задержанный водворен в ИВС.



Азаттык