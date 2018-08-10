Азиза Абдирасулова обратилась к президенту по ситуации в армии

Руководитель общественного фонда «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова обратилась к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с призывом обратить внимание на факты издевательств в вооруженных силах Кыргызстана.

Руководитель общественного фонда «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова обратилась к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с призывом обратить внимание на факты издевательств в вооруженных силах Кыргызстана.

По ее словам, в армии не прекращаются издевательства над молодыми солдатами.

Ранее в «Азаттык» обратились родители нескольких солдат, проходящих службу в воинской части Кой-Таш на полигоне «Ала-Тоо». В своих жалобах они утверждают, что военное руководство якобы заставляет призванных весной 2018 года солдат работать на других людей, выполнять разные поручения, при этом они подвергаются избиениям и наказаниям, выходящим за пределы устава.

Родители военнослужащих в связи со сложившейся ситуаций еще 8 июня обратились в ГКНБ и Военную прокуратуру. Бишкекская гарнизонная прокуратура 18 июня возбудила уголовное дело по статье 305 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса. В Генеральной прокуратуре дать комментарий по этому уголовному делу отказались.

Азаттык