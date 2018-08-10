Комиссия рекомендовала газете опубликовать опровержение о Сапаре Исакове

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ рекомендовала газете «Кабар-Инфо» опубликовать опровержение о деятельности бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ рекомендовала газете «Кабар-Инфо» опубликовать опровержение о деятельности бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

21 июля представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева обратилась в комиссию в защиту Исакова. В обращении говорится, что 15 июня 2017 года в газете «Кабар-инфо» была опубликована порочащая честь Сапара Исакова статья о якобы незаконном сотрудничестве между Исаковым и компанией «Газпром-Кыргызстан». Заявитель просит комиссию рассмотреть материал на соблюдение требований Этического кодекса журналистов Кыргызстана.

5 июня Госкомитет национальной безопасности задержал Исакова по обвинению в коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкек».

Ему вменяется, что «будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, он лоббировал интересы иностранной компании».

Сам Исаков обвинения в свой адрес отвергает. Он является заместителем председателя партии СДПК.

Азаттык