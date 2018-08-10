Сколько на самом деле дочерняя компания «Русской платины» должна заплатить за Джеруй?

На сегодня разработка золоторудного месторождения Джеруй остается в числе проектов, которые власти обещали выполнить более 20 лет назад, но, так и не выполнили.

На сегодня разработка золоторудного месторождения Джеруй остается в числе проектов, которые власти обещали выполнить более 20 лет назад, но, так и не выполнили. Напомним, золото Джеруя пытались разработать разные инвесторы, но, на сегодня никому это не удалось.



Дочерняя компания «Русской Платины» - «Альянс Алтын» стала владельцем лицензии на право пользования недрами в целях разработки месторождения Джеруй 28 августа 2015 года. По условиям конкурса и Лицензионного соглашения № 1 ОсОО «Альянс Алтын» должно было построить золотоизлекающую фабрику до 28 апреля 2018 года, а 28 сентября 2018 года - уже выйти на 50% производительную мощность.



Но, что мы имеем сегодня? Строительство фабрики так и не начато. Свидетельством тому является начисление штрафных санкций Альянс Алтыну Госкомитетом по недропользованию. Стоит отметить, что после долгих раздумий Госкомитет все же принял решение оштрафовать компанию на $500 тыс., т.е., по $100 тыс. за 5 месяцев (с ноября 2017 года по апрель 2018 года).



Но, в различных СМИ поднимались вопросы, касающиеся не только штрафных начислений, но, и в целом выполнения конкурсных и лицензионных условий соглашения.



Зададимся вопросами и мы.



Если конкурсными условиями предусматривалось, что фабрику должны были построить не позднее 28 апреля 2018 года, то почему Альянс Алтыну продлили срок строительства фабрики? Раз уж конкурсные условия утверждались Правительством, то разве не Правительство должно было решать о возможности продления нарушенных сроков?

Как известно, изначально для компании было установлено следующее требование: разработать технический проект и получить разрешение на строительство фабрики до 28 августа 2016 года. В указанный срок компания не уложилась. Однако, Альянс Алтыну все же продлили срок строительства фабрики еще на один год, хотя конкурсными условиями не предусматривалось такое продление.



Более того, из собственных источников известно, что Альянс Алтын мало того, что так и не начал строительство фабрики, так еще даже не заключил договора с подрядчиком на проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики.



Допустимо ли продление сроков подготовки технического проекта и получения разрешительных документов на строительство фабрики, если такое право не было изначально предусмотрено конкурсными условиями?

Но, если все же продление сроков в лицензионном соглашении, которым были предусмотрены новые сроки, было незаконным, то можно ли считать деятельность компании, которая проводится сегодня законной?

Должны ли начисляться штрафы за те 9 месяцев, в течение которых Альянс Алтын, по сути, простаивал? А ведь, если исходить из суммы штрафа (по $100 тыс. за каждый месяц простоя), то размер суммы, которую компании следовало бы уплатить составила бы порядка $900 тыс.

А, быть может, российский инвестор пытается удержать лицензию, чтобы просто продать лицензию на Джеруй?

Как следует, такая цепочка имеет негативные последствия: это количество обещанных порядка 1000 рабочих, но, нетрудоустроенных мест, иные отчисления в бюджет. Более того, в связи с различными продлениями сроков и задержкой строительства бюджет КР в 2018 году не дополучает прогнозные поступления от своевременной деятельности по Джерую.



Очевидно, это не единственный вопрос, который возникает по отношению к действующему лицензиату. И чем больше таких вопросов, тем больше сомнений возникает как к самой компании, так и ответственным государственным органам.