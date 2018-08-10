Сапар Исаков остается под арестом

Бывший премьер-министр просил его отпустить, ссылаясь на то, что следователь его даже в Москву был готов отпустить
Бишкекский городской суд оставил бывшего премьер-министра Сапара Исакова под стражей. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.
На заседании рассматривали ходатайство адвоката экс-главы кабмина об отмене решения первой инстанции по поводу продления срока задержания.
По словам Жолдубаевой, суд принял такое решение, несмотря на приведенные доводы в защиту Сапара Исакова.
- На суде адвокат Нурбек Токтакунов заявил, что оснований для содержания его подзащитного нет, - процитировала она юриста. - Что Сапар Исаков готов помогать следствию, так как заинтересован в том, чтобы следователи до конца разобрались в вопросе. Он просил отменить постановление Первомайского суда и изменить меру пресечения на подписку о невыезде, домашний арест или под личное поручительство.
Вместе с тем, отметила Жолдубаева, Сапар Исаков сам привел в пример факты, доказывающие его благонадежность.
- Сапар Джумакадырович в своем выступлении сказал, что он с самого начала охотно сотрудничает со следствием, - продолжила она. – Он напомнил, что всегда вовремя являлся к следователю и даже заблаговременно всегда приходил. Привел он даже такой пример, что когда следователь отпустил его в Москву, он не полетел туда, чтобы не вызвать лишних кривотолков.
Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека продлил арест бывшему главе правительства Сапару Исакову до 5 октября.
Vesti. KG
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