Сапар Исаков остается под арестом

Бывший премьер-министр просил его отпустить, ссылаясь на то, что следователь его даже в Москву был готов отпустить

Бишкекский городской суд оставил бывшего премьер-министра Сапара Исакова под стражей. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

На заседании рассматривали ходатайство адвоката экс-главы кабмина об отмене решения первой инстанции по поводу продления срока задержания.

По словам Жолдубаевой, суд принял такое решение, несмотря на приведенные доводы в защиту Сапара Исакова.

- На суде адвокат Нурбек Токтакунов заявил, что оснований для содержания его подзащитного нет, - процитировала она юриста. - Что Сапар Исаков готов помогать следствию, так как заинтересован в том, чтобы следователи до конца разобрались в вопросе. Он просил отменить постановление Первомайского суда и изменить меру пресечения на подписку о невыезде, домашний арест или под личное поручительство.

Вместе с тем, отметила Жолдубаева, Сапар Исаков сам привел в пример факты, доказывающие его благонадежность.

- Сапар Джумакадырович в своем выступлении сказал, что он с самого начала охотно сотрудничает со следствием, - продолжила она. – Он напомнил, что всегда вовремя являлся к следователю и даже заблаговременно всегда приходил. Привел он даже такой пример, что когда следователь отпустил его в Москву, он не полетел туда, чтобы не вызвать лишних кривотолков.

Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека продлил арест бывшему главе правительства Сапару Исакову до 5 октября.

Vesti. KG