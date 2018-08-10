Спортсмены из 53 стран примут участие в III Всемирных играх кочевников

Почти 2 тысячи человек представят свой флаг на состязаниях

Участие 1 тыс. 946 спортсменов из 53 стран мира ожидается в предстоящих III Всемирных играх кочевников. Об этом сообщают в секретариате Всемирных игр кочевников.

Заявки на участие поступали от спортсменов по электронной системе аккредитации в адрес Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту. Доступ спортивных делегаций к системе аккредитации завершится 15 августа 2018 года.

По количеству спортсменов, подавших заявление на участие в III Всемирных играх кочевников, лидером является Кыргызстан. Спортивный состав страны насчитывает 458 человек.

Российская Федерация является второй по численности спортивной командой - 235 человек, далее идет Казахстан – 195, Узбекистан – 108, Пакистан – 91, Иран – 92, Туркменистан – 65, Индия – 64, Афганистан – 62, США – 58, Таджикистан – 55, Украина – 46, Китай – 37, Шри-Ланка – 34, Монголия – 21, Франция – 19, Польша – 23. По 17 спортсменов представят Беларусь и Болгарию. Остальные страны представлены спортсменами до 16 человек.

Спортсмены будут состязаться в 37 видах спорта. Всего разыграют 594 медалей (174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых). Общий призовой фонд III Всемирных игр кочевников составит более 26 млн. сомов.

Игры пройдут со 2 по 8 сентября 2018 года.

Секретариат ВИК

Источник: https://vesti.kg/obshchestvo/item/53971-sportsmeny-iz-53-stran-primut-uchastie-v-iii-vsemirnykh-igrakh-kochevnikov.html