Скоро Игры кочевников. Готовы ли дороги?

В Секретариата ВИК рассказали о состоянии автотрасс Иссык-Кульской области в преддверии грандиозного мероприятия

Гравийное покрытие автомобильной дороги, ведущей в ущелье Кырчын, уже готово. Об этом сообщили в секретариате Всемирных игр кочевников.

«По состоянию на 7 августа 2018 года, выполнено и завершено устройство гравийного покрытия автомобильных дорог протяженностью 34,7 км, ведущей в ущелье Кырчын, - говоритсяы в сообщении. - В том числе автодорога Григорьевка – Кол – Кашка-Суу протяженностью 13,7 км, дорога Семеновка – Аксуу протяженностью 21 км. Также на 15-м километре автомобильной дороги Семеновка – Аксуу завершено расширение моста».

По данным секретариата, устройство асфальтобетонного покрытия внутренних улиц государственной резиденции №2 и переулка Рух Ордот в Чолпон-Ате завершены полностью. Всего уложено 8 тыс. 166 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Сейчас расширяют расширяют проезжую часть и перевозят гравийно-песчаную смесь для покрытия 3,7 км объездной дороги Чолпон-Ата – Бостери через село Бактуу-Долоноту с учетом ремонта 3 мостов. Задействованы 8 самосвалов и один экскаватор.

При выезде из аэропорта в селе Тамчы сейчас также расширяют дорогу и перевозят оптимальную смесь. Строительные работы на площади 52х137 метра планируют завершить до 15 августа 2018 года.

По устройству асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, ведущих к пансионатам Аврора (0,3 км), Акмарал (1,1 км), Карвен (0,7 км) и Кыргызское взморье (2,6 км) протяженностью 4,7 км, составлены локальные сметы. В настоящее время ищут источник финансирования для оперативного выполнения дорожно-строительных работ.

Устройство нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду в 2018 году по состоянию на 7 августа 2018 года выполнено на 27,5 км на следующих участках:

- с 23 по 33 км протяженностью 10 км (левая сторона);

- с 33 по 43,5 км протяженностью 10,5 км (обе стороны)

- 10 км – верхний слой с левой стороны;

- с 85 по 104 км протяженностью 7 км (местами).

Кроме того, с 7 по 23 км производится замена труб и работы, связанные с искусственными сооружениями.

Источник: https://vesti.kg/obshchestvo/item/53964-skoro-igry-kochevnikov-gotovy-li-dorogi.html