Политолог Сейтек Качкынбаев о повышении налога: «Для пополнения бюджета, уничтожения теневой экономики надо реализовать проект «Таза коом»

Правительство рассматривает повышение налога с продаж до 5 раз. На вопрос портала SUPER.KG «полезна ли эта инициатива народу?» ответил политолог Сейтек Качкынбаев.





Правительство рассматривает повышение налога с продаж до 5 раз. На вопрос портала SUPER.KG «полезна ли эта инициатива народу?» ответил политолог Сейтек Качкынбаев.

Качкынбаев сказал, что повышение налога с продаж оказало негативное влияние на Японию.

«Будь мы как Япония страной с работающими законами, можно было бы потихоньку поднимать налог. Мы сейчас не достигли такого уровня. В случае повышения налога на 5% будет крайне тяжело открыто вносящим налоги. Будет также сильный удар по открывающим новый бизнес. Сделай для скрывающих доходы не 1%, а хоть 100%, пользы никакой не будет. Эта инициатива, напротив, усилит теневую экономику, толкнет к коррупции. Не принесет нам пользы. По-моему, инициаторы копируют Россию. И в России был повышен этот вид налога. Теперь они мучаются.

В Японии также в 2014 году поступающий от продаж налог с 5% подняли до 8%. Они 8 лет обсуждали эту инициативу, только потом поддержал парламент Японии. Они подверглись инфляции, поэтому вынужденно пошли на этот шаг. По их плану должны были повысить в 2016 году с 8% до 10%. Но в 2015 году сумма продукции вышла на 1,2% больше суммы проводимой продажи. Из-за этого инициатива не реализовалась. У нас не могут назвать научного обоснования или важного аргумента для повышения налога. Инициаторы случайно подняли это предложение. Имеющая отличную экономику Япония отказалась от данного шага. Непонятно, почему наше министерство идет на такой шаг. Много путей пополнения бюджета, уничтожения теневой экономики. Например, следовало бы реализовать предложенный во время Сапара Исакова проект «Таза коом». Это не его инициатива. Ее давно предлагали либерал-демократы страны. Нам было бы правильно перевести в электронный вид обслуживание, оплату налогов. Народ сам бы начал перечислять деньги через электронный кошелек»,- сказал Качкынбаев.

Источник: SUPER.Kg, gezitter. org