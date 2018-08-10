Каныбек Иманалиев: «Если по ТЭЦ хотят дать правовую оценку депутатам, тогда должны дать оценку парламенту, спикеру и президенту»

При принятии соглашения о модернизации ТЭЦ депутаты не допускали нарушения закона. Такое мнение выразил порталу SUPER.KG депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев.





При принятии соглашения о модернизации ТЭЦ депутаты не допускали нарушения закона. Такое мнение выразил порталу SUPER.KG депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев.

Иманалиев сказал, что обвинение депутатов по принятию соглашения о модернизации ТЭЦ – это попытка основных виновных сторон сбежать от ответственности.

«Это его личная субъективная мысль, в этом преступления нет. Во-первых, согласно Конституции, международные соглашения инициирует только правительство, парламент принимает или не принимает, но не имеет права вносить поправки. Во-вторых, в то время кыргызский народ хорошо понимал необходимость модернизации ТЭЦ. Мы дали согласие на ее одобрение. Дело в том, что через 2 дня после этого приезжал с официальным визитом президент Китая. Если бы мы не одобрили соглашение, то народ смотрел бы на нас как на врагов народа. Рассмотрение внутренних технических, финансовых вопросов – прямая обязанность правительства. Мы утвердили соглашение. А укравшие деньги идут на такие уловки, чтоб сбежать от ответственности. Из 97 депутатов проголосовали 90, в таком случае они виноваты? В мировом опыте парламент за голосование несет политическую и моральную ответственность, а уголовная ответственность не предусматривается. А если речь идет об одном голосовании при проведении трех чтений, тогда в соответствии с регламентом, если фракции согласуют сразу провести три чтения, спикер может ставить на голосование.

Если говорят, что надо дать правовую оценку, тогда надо дать оценку 90 депутатам, спикеру и президенту»,- сказал Иманалиев.

Напомним, адвокат бывшего главы правительства Сапара Исакова Нурбек Токтакунов говорит, что при одобрении соглашения о модернизации Бишкекской ТЭЦ допустили нарушение закона. Он обвинил в этом тогдашнего заместителя председателя комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Курманбека Бокоева. Тогдашнего заместителя председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева. Тогдашнего заместителя председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша Кожобека Рысбаева.

В январе этого года в сильные морозы на Бишкекской ТЭЦ произошла авария, горожане на неделю остались без тепла. В связи с этим происшествием усилилась критика модернизации ТЭЦ за крупную сумму денег в 2017 году, вызвав вопрос нецелевого использования взятых в кредит у Китая 386 млн долларов. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР, а ГКНБ начал проводить расследование.

В июне в рамках возбужденного уголовного дела о модернизации ТЭЦ были арестованы бывший премьер-министр Сапар Исаков, бывший мэр города Бишкека Кубанычбек Кулматов, бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев и депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев. Кроме них было задержано еще много чиновников.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org