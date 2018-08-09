Разрушили план Кененбаева?

Не секрет, что в наших элитарных кругах полно тех, кто имеет различные способности. Одни отлично поют под домбру, другие научились делать фокусы с долларами.





Не секрет, что в наших элитарных кругах полно тех, кто имеет различные способности. Одни отлично поют под домбру, другие научились делать фокусы с долларами. Есть и те, кто за 15 дней делают из недавно трудоустроившихся отличных «жонглеров». Но больше всего у нас желают освоить подхалимство. В последнее время у нас смотрят восхищенными глазами на тех, кто лучше всех виляет хвостом. Потому что они и заняли должности и не уступают место никому.

В данное время прекрасно себя чувствует самый «популярный» представитель Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев. Неважно, какой мэр приходит, председатель первым надевает калпак, накидывает чапан и выступает с бархатной речью. Этот молодец оказал почет и Кубанычбеку Кулматову, и Албеку Ибраимову. Если бы мэром стал Нариман Тюлеев, он был оказал и ему такие «услуги». А как только сгущаются черные тучи над головой мэра, как Алыке отворачивается от вчерашнего «шефа». Сам он этого не замечает.

Жаль, что на этот раз он не сможет воплотить в жизнь свои планы. По всей видимости, он не сможет на этот раз на глазах народа «нарядить» Азиза Суракматова, хотя подготовил одежду. Получив строгое замечание, на этот раз он поспешил подарить свою ручку. Тем не менее, он найдет выход из ситуации, если понадобится – нанесет «визит» в дом нового мэра. Тем не менее, как он сам относится к тому, что его прозвали «подхалимом»? Может в нем проснется совесть и он сдаст мандат? Нет, вряд ли, разве согласится он прислушаться к Мавляну? Вряд ли Кененбаев будет опускаться до уровня лающей собаки. Ведь запасся достаточным количеством калпаков и чапанов, на всякий случай…

Источник: газета «Ачык Соз» №22 от 09.08.2018 / стр. 9, gezitter. org