Аматов: Поддержку депутатами Суракматова нельзя рассматривать как приказ

«Процесс выборов мэра города Бишкека прошел по-настоящему. СМИ показывали в онлайн режиме. И до этого (выборы) так же проходили»,- сообщил такое мнение депутат Бишкекского городского кенеша Рысбай Аматов в интервью радио «Марал».





«Процесс выборов мэра города Бишкека прошел по-настоящему. СМИ показывали в онлайн режиме. И до этого (выборы) так же проходили»,- сообщил такое мнение депутат Бишкекского городского кенеша Рысбай Аматов в интервью радио «Марал». С его слов, поддержку депутатами Азиза Суракматова нельзя рассматривать как указание.

«Албек Ибраимов за 2,5 года не давал отчета, вступал в перебранку со многими депутатами. Это копилось и переполнялось, наконец, было оказано недоверие. И тогда высказывались негативные мнения. Нельзя на это смотреть как на указание. По делу Ибраимова никто из СДПК не дал ответа. Мы голосовали 11 лет и привели СДПК во власть. При желании указанная партия может поставить рядами 10 мэров. Потому что большинство поддерживает СДПК», - говорит Аматов.

Как отмечает Аматов, каким бы ни был кандидат в градоначальники, все равно говорили бы критические мнения, потому что нет идеальной личности. Депутаты городского кенеша ответственны перед народом за Суракматова. Они на каждой сессии рассматривают работу мэра.

«Мэр не без конкурентов, они есть. В городской кенеш поступают предложения. Депутаты просеивают, выдвигают одного человека. Для Азиза Суракматова пройти путь от частного предпринимателя до исполнительной власти - большая ответственность. Однобокое вынесение решения – большой вопрос. Мы не можем заранее говорить, что Суракматов не справится с работой»,- говорит Аматов.

Источник: Марал радиосу, gezitter. org