Разработчика Джеруя обязали выплачивать ежемесячный штраф - 100 тыс. долларов

Ранее сообщало о нарушении сроков строительства компанией «Альянс Алтын» золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища на месторождении «Джеруй».

Ранее сообщало о нарушении сроков строительства компанией «Альянс Алтын» золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища на месторождении «Джеруй».

Компания затянула строительство указанных объектов более, чем на 5 месяцев. Сроки строительства объектов были установлены конкурсными условиями. В результате на компанию «Альянс Алтын» Государственным комитетом по недропользованию и энергетике (Госкомпромэнерго) был наложен штраф в размере 500 тыс. долларов за 5 месяцев «простоя».

Также отмечалось, что 500 тыс. долларов были начислены на основании заключения Госэкотехинспекции, в котором указывалось, что строительство ЗИФ и хвостохранилища не начато в положенный срок. Стоит отметить, что в последующем ведомство по непонятным причинам выдало новое заключение о том, что строительство фабрики и хвостохранилища идет полным ходом. Отмечалось, что такие «ошибки» возмутительны и ведомство было заподозрено в лоббировании интересов золотодобывающей компании.

Однако, Госпромэнерго не отменило своего решения, несмотря на изменившееся заключение Госкомпромэнерго, и все же обязало компанию «Альянс Алтын» выплатить штраф в сумме 500 тыс. долларов. Отметим, что указанную сумму штрафа компания оплатила.

Поскольку компания так и не приступила к фактическому строительству объектов, продолжая нарушать установленные сроки, Госкомпромэнерго, придерживаясь требований конкурсных условий, начислило штраф в размере 100 тыс. долларов за каждый месяц просрочки. В итоге, компания должна оплачивать штрафы каждый месяц, помимо 500 тыс. долларов, которые она уже выплатила. Как выяснилось, «Альянс Алтын» решил оспорить данное решение Госкомпромэнерго и обратился в Межрайонный суд г. Бишкек.

В Госкомпромэнерго сообщили, что в суде компания попросила отменить решение о начислении 100 тыс. долларов за каждый просроченный месяц строительства объектов. И пока дело окончательно не рассмотрено судом, на основании ходатайства компании, суд решил приостановить штрафные выплаты. В результате «Альянс Алтын» не вносит платежи порядка трех месяцев, а точнее, в общей сумме – 300 тыс. долларов.

- Они попросили приостановить выплату штрафных санкции до того времени, пока суд не примет окончательное решение по обоснованности наложения нами штрафов, - пояснили в Госкомпромэнерго.

С позицией Госкомпромэнерго о необходимости отстаивания соблюдения лицензионных условий компанией «Альянс Алтын» согласился и член ассоциации геологов и горнопромышленников Ленур Хасбулатов.

Он подчеркнул, что компания с самого начала, до того как принять участие в конкурсе, была ознакомлена со всеми его условиями. Поэтому владельцу лицензии следовало заранее позаботиться о надлежащем исполнении всех принятых обязательств с соблюдением установленных сроков.

Кроме того, ранее депутат Жогорку Кенеша, Талант Мамытов, также, отмечал о необходимости выяснения причин простоя на Джеруе.

Напомним, что при нарушении сроков выполнения условий по своевременному строительству ЗИФ и хвостохранидища, компания обязуется выплачивает штрафы в размере $100 тыс. за каждый месяц нарушения срока строительства. Из которых 70% должны поступить в республиканский бюджет и 30% - в Фонд развития Таласской области.