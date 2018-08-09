Разработчика Джеруя обязали выплачивать ежемесячный штраф - 100 тыс. долларов

Ранее сообщало о нарушении сроков строительства компанией «Альянс Алтын» золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища на месторождении «Джеруй».
Ранее сообщало о нарушении сроков строительства компанией «Альянс Алтын» золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища на месторождении «Джеруй».
Компания затянула строительство указанных объектов более, чем на 5 месяцев. Сроки строительства объектов были установлены конкурсными условиями. В результате на компанию «Альянс Алтын» Государственным комитетом по недропользованию и энергетике (Госкомпромэнерго) был наложен штраф в размере 500 тыс. долларов за 5 месяцев «простоя».
Также отмечалось, что 500 тыс. долларов были начислены на основании заключения Госэкотехинспекции, в котором указывалось, что строительство ЗИФ и хвостохранилища не начато в положенный срок. Стоит отметить, что в последующем ведомство по непонятным причинам выдало новое заключение о том, что строительство фабрики и хвостохранилища идет полным ходом. Отмечалось, что такие «ошибки» возмутительны и ведомство было заподозрено в лоббировании интересов золотодобывающей компании.
Однако, Госпромэнерго не отменило своего решения, несмотря на изменившееся заключение Госкомпромэнерго, и все же обязало компанию «Альянс Алтын» выплатить штраф в сумме 500 тыс. долларов. Отметим, что указанную сумму штрафа компания оплатила.
Поскольку компания так и не приступила к фактическому строительству объектов, продолжая нарушать установленные сроки, Госкомпромэнерго, придерживаясь требований конкурсных условий, начислило штраф в размере 100 тыс. долларов за каждый месяц просрочки. В итоге, компания должна оплачивать штрафы каждый месяц, помимо 500 тыс. долларов, которые она уже выплатила. Как выяснилось, «Альянс Алтын» решил оспорить данное решение Госкомпромэнерго и обратился в Межрайонный суд г. Бишкек.
В Госкомпромэнерго сообщили, что в суде компания попросила отменить решение о начислении 100 тыс. долларов за каждый просроченный месяц строительства объектов. И пока дело окончательно не рассмотрено судом, на основании ходатайства компании, суд решил приостановить штрафные выплаты. В результате «Альянс Алтын» не вносит платежи порядка трех месяцев, а точнее, в общей сумме – 300 тыс. долларов.
- Они попросили приостановить выплату штрафных санкции до того времени, пока суд не примет окончательное решение по обоснованности наложения нами штрафов, - пояснили в Госкомпромэнерго.
С позицией Госкомпромэнерго о необходимости отстаивания соблюдения лицензионных условий компанией «Альянс Алтын» согласился и член ассоциации геологов и горнопромышленников Ленур Хасбулатов.
Он подчеркнул, что компания с самого начала, до того как принять участие в конкурсе, была ознакомлена со всеми его условиями. Поэтому владельцу лицензии следовало заранее позаботиться о надлежащем исполнении всех принятых обязательств с соблюдением установленных сроков.
Кроме того, ранее депутат Жогорку Кенеша, Талант Мамытов, также, отмечал о необходимости выяснения причин простоя на Джеруе.
Напомним, что при нарушении сроков выполнения условий по своевременному строительству ЗИФ и хвостохранидища, компания обязуется выплачивает штрафы в размере $100 тыс. за каждый месяц нарушения срока строительства. Из которых 70% должны поступить в республиканский бюджет и 30% - в Фонд развития Таласской области.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!