Бишкекский горсуд рассмотрит дело Сапара Исакова

По словам адвоката, хоть суды и подконтрольны, это необходимый шаг
Бишкекский городской суд рассмотрит кассационную жалобу адвоката по поводу продления срока содержания под стражей бывшему премьер-министру Сапару Исакову. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.
Заседание состоится сегодня в 15.30 часов.
По словам юриста, необходимо исчерпать все возможности закона.
- Даже понимая, что законы не работают, а суды подконтрольны, мы идем на этот шаг, - сказал он. - Зато с каждой нашей жалобой прокуроры и судьи ставят подписи под текстами, в которых они насилуют законы. Такие рукописи не горят.
Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека продлил арест бывшему главе правительства Сапару Исакову до 5 октября.
29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека бывшему премьер-министру Сапару Исакову предъявили обвинение по статье 303 часть 1 (Коррупция) УК КР.
5 июня решением Первомайского районного суда его заключили в СИЗО ГКНБ до конца следствия.
13 июня Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции.
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