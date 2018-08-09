Айбеку Калиеву и Жанторо Сатыбылдиеву продлили арест

Сроки содержания под стражей увеличили и другим фигурантам дела о ТЭЦ Бишкека
Фигурантам уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека продлили арест. Первомайский районный суд принял такое решение накануне, сообщили Vesti.kg в пресс-службе ГКНБ.
Там информируют, что арест продлили экс-главе «Национальной энергетической холдинговой компании» Айбеку Калиеву, бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву, а также экс-мэру Джалал-Абада Салайдину Авазову и представителю китайской компании TBEA Мусажану Макелеку.
- Первомайский райсуд продлил арест до 13 октября 2018 года, - отметили в ГКНБ.
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