В Воронежской области почтили память Чолпонбая Тулебердиева

Делегация из Кыргызстана возложила цветы к братской могиле и прочитала поминальную молитву

В Воронежской области России прошли мероприятия, посвященные 76-летию со дня совершения подвига Героем Советского Союза Чолпонбаем Тулебердиевым. Об этом сообщают в посольстве Кыргызстана в РФ.

Именно к этой знаменательной дате в этом году приурочен 13-й Международный интернациональный День защитников Отечества и дружбы народов.

6 августа 2018 года делегация Кыргызстана возложила цветы к месту захоронения Чолпонбая Тулебердиева, посетила музей Чолпонбаю Тулебердиеву в селе Селявное-2 и прочитали поминальную молитву.

В рамках торжеств состоялся митинг, на котором выступили полномочный представитель правительства КР в Таласской области Марат Мураталиев, первый секретарь посольства КР в РФ Алмаз Акунов, почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков, первый заместитель главы Лискинского муниципального района Воронежской области Юрий Образцов, член президиума Воронежского областного Совета ветеранов Валентина Шумлянская и представители других общественных организаций.

В память о герое провели ряд культурных, спортивных и военно-ритуальных мероприятий.

В них приняли участие члены делегации из Таласской области КР, члены региональной общественной организации «Мурас», а также представители кыргызской диаспоры в Воронежской области и городах Ростов, Курск, Белгород, Тамбов и Москва.

Организатором мероприятия стала администрация Лискинского муниципального района Воронежской области, администрация Нововоронежской АЭС, региональная общественная организация кыргызов Воронежской области «Мурас», профсоюзная организация АЭС, совет ветеранов городов Лиски и Нововоронежа, а также патриотические поисковые молодежные объединения.

Местные жители и гости Лискинского района, представители различных диаспор Воронежской области душевно встретили все проведенные мероприятия как яркое проявление высокого уровня кыргызско-российской дружбы.

Пресс-служба посольства КР в РФ

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