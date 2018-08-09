В Джалал-Абаде подросток упал с обрыва высотой 60 метров

15-летний мальчик скончался. По данным правоохранителей, он собирал фисташки
Подросток из города Майлуу-Суу упал с обрыва высотой 60 метров в Джалал-Абадской области.15-летний юноша скончался на месте от полученных травм. Об этом Vesti.kg рассказали в пресс-службе УВД региона.
- 8 августа примерно в 11:00 часов дня он отправился с группой сверстников собирать фисташки на участок Тулку-Жар, - проинформировали в милиции. - Его тело передано родственникам. Родители не стали писать заявление по этому факту.
В ведомстве добавили, что родственники погибшего отказались от вскрытия тела и судебно-медицинской экспертизы.
Вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!