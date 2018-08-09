В Джалал-Абаде подросток упал с обрыва высотой 60 метров

15-летний мальчик скончался. По данным правоохранителей, он собирал фисташки

Подросток из города Майлуу-Суу упал с обрыва высотой 60 метров в Джалал-Абадской области.15-летний юноша скончался на месте от полученных травм. Об этом Vesti.kg рассказали в пресс-службе УВД региона.

- 8 августа примерно в 11:00 часов дня он отправился с группой сверстников собирать фисташки на участок Тулку-Жар, - проинформировали в милиции. - Его тело передано родственникам. Родители не стали писать заявление по этому факту.

В ведомстве добавили, что родственники погибшего отказались от вскрытия тела и судебно-медицинской экспертизы.



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