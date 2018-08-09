Стоимость дороги в жилмассиве «Ак-Ордо» завысили на 6,5 млн сомов. Прокуратура Бишкека возбудила дело на сотрудников мэрии

Общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) мэрии Бишкека заключило договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ автомобильной дороги в ж/м «Ак-Ордо» на общую сумму 97 536 900 сомов.



Общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) мэрии Бишкека заключило договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ автомобильной дороги в ж/м «Ак-Ордо» на общую сумму 97 536 900 сомов. Подрядчиком по результатам тендера стало ОсОО «М.Г.».

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, ответственные должностные лица ОГУКС, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований архитектурно-градостроительного законодательства, несмотря на завышение стоимости строительных материалов и объемов работ, приняли акты выполненных работ без проверки на соответствие требованиям проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам.

«В результате чего, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 473 437 сомов. Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР на сотрудников ОГУКС и направила его в компетентный орган для организации расследования», — сообщили в ведомстве.



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