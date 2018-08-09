В Бишкеке нашли пропавшего инвалида-колясочника

86-летний Герасим Москалев нашелся и уже находится дома с родственниками.

86-летний Герасим Москалев нашелся и уже находится дома с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Напомним, накануне милиция распространила информацию о розыске пенсионера, имеющего инвалидность, 1932 года рождения. Сообщалось, что 7 августа он вышел из дома и не вернулся. Спустя два дня поисков его нашли.

В настоящее время выясняются все обстоятельства.

K-News