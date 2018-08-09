Военнослужащим контрактной службы повысили зарплату на 30 процентов

Военнослужащим контрактной службы повысили зарплату на 30 процентов.



Военнослужащим контрактной службы повысили зарплату на 30 процентов. Постановление подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Решение принято в целях повышения уровня социальной защищенности военнослужащих и членов их семей и престижа военной службы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/93079/