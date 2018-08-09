Лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов: «Городской кенеш должен быть распущен»

Превратилось в традицию возбуждение уголовных дел на мэров Бишкека. Портал SUPER.KG задал вопрос: «Должен ли распуститься избравший их городской кенеш?». На него дал ответ лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.





Превратилось в традицию возбуждение уголовных дел на мэров Бишкека. Портал SUPER.KG задал вопрос: «Должен ли распуститься избравший их городской кенеш?». На него дал ответ лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.

Как он отмечает, самая большая ответственность при выборах мэра Бишкека лежит на депутатах городского кенеша.

«Это неправильно – избирать мэра, давать ему благословение, а потом наоборот выгонять и уходить самим от ответственности. По Конституции одинаковы обязанности, ответственность, права у депутатов Жогорку Кенеша и у депутатов городского кенеша. Как Жогорку Кенеш отправляет правительство, так и городской кенеш отправляет мэра. Перед выборами партии перед народом дают обещания, выносят программы. Они поднимают много вопросов об общественном транспорте, дороге, благоприятных условиях, повышении бюджета. Но ни одно не выполняют. Причина в том, что депутаты городского кенеша распоряжаются названными и неназванными отраслями. Поэтому в первую очередь должна рассматриваться их ответственность. Городской кенеш должен быть распущен. В будущем необходимо прийти правильным партиям. Почему при аресте мэра не должен отвечать ни один депутат городского кенеша? Например, как обстоит дело в других странах с парламентской системой правления? Если какая-то партия избирает главу правительства или мэра, то она полностью берет на себя ответственность. Они сдают свои депутатские мандаты, если мэр или глава правительства не могут выполнить работу, или если возбуждается уголовное дело. В Японии просят прощения со склоненной головой. Наши вместо того, чтоб просить прощения, огрызаются на заданный вопрос. Покритикуешь – подадут в суд»,- сказал Молдокматов.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org