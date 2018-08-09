Бекжанов: «Если Матраимов вернется на должность, то власть покажет свою слабость»

6 августа в правительство поступил полный текст решения Первомайского районного суда по делу бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.





6 августа в правительство поступил полный текст решения Первомайского районного суда по делу бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. В нем говорится о незаконном снятии с должности Матраимова, и что его надлежит вернуть на должность. Такую весть сообщила пресс-служба правительства.

Сейчас юристы получили документы, готовятся обжаловать судебное решение. Сказано, что сегодня-завтра направят на рассмотрение главы правительства. Ну, можно ли его снова возвращать на должность? В рамках этой темы в программе «Кун чекит» мы побеседовали с общественным деятелем Талантом Бекжановым.

- Какую реакцию может дать правительство на такое предложение?

- В нашем обществе судебная власть продавалась, и продолжит продаваться. Поэтому эта сфера в корне нуждается в реформе. Вышеприведенное решение полностью неправильное. Потому что Матраимов наносил ущерб таможенной сфере, это стало видно по размеру средств, поступивших на Ошскую таможню после его ухода. В принципе правительство обязано обеспечивать народ рабочими местами, повышать условия жизни и экономику. Но такого большого скачка не было видно ни во времена Акаева, Бакиева, да и сейчас не видно. Орган таможни – проедающая система. Для исправления этой сферы Матраимова нельзя подпускать. Если снова вернут на должность, тогда новая власть во главе с Сооронбаем Жээнбековым покажет свою слабость, раскроется отсутствие сил на новый шаг.

- Как воспримет общественность, если правительство снова вернет Матраимова на должность?

- Общественность от безвыходности согласится. Скажет, опять пришел коррупционер, почувствует, что в кадровой системе все еще имеются большие ошибки. Ведь «апенди» с низким уровнем, без всякого опыта работают во всех 7 областях.

- В принципе, какая фигура и какой кадр Райымбек Матраимов в Кыргызстане?

- Он, в общем-то, не та политическая фигура, которая способна повернуть государство в положительную или в другую сторону. По образованию, опыту нельзя назвать незаменимым. Всего лишь один из коррупционеров. Нет никого, кто пошел бы вслед за ним. Но есть большие собранные деньги. Настал день, когда похудел за 26 лет карман народа, он замучился, вынужденно продается за деньги.

- Это явление оставляет ощущение вроде идущего негласного противостояния старой и новой власти. Потому что изгнанного одним может вернуть другой. Что скажете на это?

- Уже эти слова сами говорят, новая власть в отличие от старой должна хорошо работать. А для этого все подобные негативные явления необходимо отбросить, невзирая ни на что. А мы все еще ставим специалистов без образования, опыта, например, не работавшего главой сельской управы человека делаем губернатором. Поэтому надо делать обдуманный шаг.

- Спасибо за интервью.

Источник: Марал радиосу, gezitter. org