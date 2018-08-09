Талас: есть риск, что пожар на пастбище может разгореться вновь

28 июля в селе Жайылган Манасского района Таласской области, на пастбище Алмалуу тоо вспыхнул пожар, с которым не удалось справиться полностью и вследствие чего сгорела трава и деревья.
28 июля в селе Жайылган Манасского района Таласской области, на пастбище Алмалуу тоо вспыхнул пожар, с которым не удалось справиться полностью и вследствие чего сгорела трава и деревья.
Пожар приутих только 7 августа, во время дождя. Но пожарные предупреждают, что в зависимости от погоды пожар может разгореться вновь.
Пожар возник на высоте примерно в 2500 метров над уровнем моря. Пожар был трижды потушен за девять дней, но вновь разгорался. Сообщается, что этому способствует ветер, который дует со стороны Казахстана. На этой территории с 1 августа было введено чрезвычайное положение.
Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов сообщил «Азаттыку», что к тушению пожара были привлечены около 500 человек. По его словам, причины происшествия пока неизвестны. Дополнительные трудности возникают в связи с отсутствием техники и вертолетов для пожаротушения:
- На сегодняшний день у нас нет машин, которые могут доехать до горных участков. Нет и вертолета. Так по всему Кыргызстану. Тушим подручными средствами. Это место – территория Казахстана. Отсюда огонь перекинулся и на нашу сторону. На казахской стороне с сегодняшнего дня (7 августа) прибыли вертолеты и приступили к тушению пожара. До этого никаких мер не принимали. Не знаем, может огонь вспыхнул на их стороне. Но из-за ветра огонь перекидывается и на нашу сторону.
В основном огнем охвачено пастбище, но там же есть леса, площадью в 20 гектаров.
Ранее сообщалось, что пожар на казахской стороне был потушен, для чего были стянуты 150 человек и вертолет.
По официальным данным с начала текущего года в Кыргызстане было зафиксировано более 2000 пожаров.
В Кыргызстане и ранее были случаи затяжных пожаров на высокогорье. 13 августа 2015 года возник пожар в ущелье Чычкан Токтогульского района, сгорела трава и кустарники на 120 гектарах земли. В итоге у Казахстана попросили в помощь вертолет МИ-26, затем и дождь пошел. Тогда пожар удалось потушить только на девятый день.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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