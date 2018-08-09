Джеты-огузец Т.Мамытов в течение 30 лет обеспечивает горцев электроэнергией

59-летний житель Джеты-Огузского района Тилек Мамытов уже 30 лет работает электриком на отдаленных долинных сыртах. Наш региональный корреспондент познакомился с сельским жителем.
59-летний житель Джеты-Огузского района Тилек Мамытов уже 30 лет работает электриком на отдаленных долинных сыртах. Наш региональный корреспондент познакомился с сельским жителем.
С его слов, работает 25 лет на подстанции в селе Кара-Сай.
«Для меня гордость работать в далекой от района, горной местности с суровой и долгой зимой. Это земля наших предков. Адаптировался к климатическим условиям района. Подстанция Кара-Сай обеспечивает светом село Ак-Шыйрак и пограничный пост Кара-Сай. Сам провожу ремонтные работы. В некоторых случаях приезжают специалисты и ремонтируют. Я стараюсь, чтоб в районе не гас свет»,- говорит он.
Отец 6 детей Т.Мамытов отметил, что свместно с женой Канымкан Ботбаевой вырастил в горах детей, все они ступили на свой путь, стали образованными.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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