Эмильбек Каптагаев: «Пока еще я не смог заметить признаков самоуправной политики как во времена Атамбаева»

Не прошло и 4–х месяцев с начала работы Айнур Абдылдаевой министром юстиции, Мурата Мукамбетова руководителем аппарата правительства-министром, как их сняли с должности.





Не прошло и 4–х месяцев с начала работы Айнур Абдылдаевой министром юстиции, Мурата Мукамбетова руководителем аппарата правительства-министром, как их сняли с должности. На вопрос портала SUPER.KG: «О чем могут говорить эти кадровые изменения?» - ответил политический деятель Эмильбек Каптагаев.

По мнению общественного деятеля Эмильбека Каптагаева, сейчас кадровая политика в стране в руках коалиции, состоящей из 4-х фракций и президента.

«Думаю, наверное, будет правильно относиться с пониманием к сегодняшней смене кадров, будь то к членам правительства, или других структур исполнительной власти. Ведь в стране сменилась власть, рухнула самоуправная личная власть Атамбаева. Сейчас и президент, и глава правительства новые. Они начали чувствовать вес тяжелой ноши, взваленной на шею тяжелой ответственности. Они отчетливо начали видеть обязательства, подлежащие выполнению перед народом, перед государством. У них рождаются новые мысли, новые мнения, новые планы. Следовательно, меняется мнение также к кадрам, их способностям, это тоже естественно. Хорошо знаю ставшую министром юстиции Айнур Абдылдаеву, ставшим главой аппарата Мурата Мукамбетова. Они оба опытные сотрудники с глубокими знаниями. Если поручат какую-то другую сферу, они без понуканий смогут справиться с работой. Поэтому думаю, что правительство еще использует потенциал их обоих. На вопрос «кто решает кадровый вопрос?» ответить однобоко невозможно. Ведь власть в стране находится в руках коалиции, состоящей из 4-х политических партий. Состав правительства определяют эти 4 фракции, их менения будут учтены, вместе с тем обязательно будет и влияние президента. В определенной мере будет принята во внимание его точка зрения. Но могу точно сказать одно – я пока еще в кадровом вопросе не смог заметить признаков самоуправной политики как во времена Атамбаева»,- сказал Каптагаев.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org