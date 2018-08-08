Выборы мэра: активисты бросили чучела с названиями фракций в мусорную урну

В Бишкеке гражданские активисты бросили чучела с названиями фракций в мусорную урну. Они пошли на такой шаг, выразив протест тому, что на должность мэра города Бишкека был избран Азиз Суракматов.



В Бишкеке гражданские активисты бросили чучела с названиями фракций в мусорную урну. Они пошли на такой шаг, выразив протест тому, что на должность мэра города Бишкека был избран Азиз Суракматов.

8 августа во время выборов мэра в городском кенеше активисты устроили акцию протеста на улице. Они были недовольны тем, что на должность градоначальника был выдвинут только кандидат от СДПК и обвинили другие фракции в беспомощности.

В руках они держали плакаты с недовольствами в адрес городского кенеша, чучела с названиями фракций, требовали у депутатов самороспуска.

Активисты также негодуют по поводу того, как не знающий кыргызский язык на должном уровне Азиз Суракматов умудрился сдать экзамен. Организатор пикета Канышай Мамыркулова заявила, что подаст в суд на комиссию по государственному языку.

Комиссия, сформированная для определения уровня знания государственного языка Азизом Суракматовым, заключила, что он «знает кыргызский язык». Но допущенные в его сочинении ошибки попали в социальные сети и обсмеяны.

8 августа городской кенеш большинством голосов избрал Суракматова на должность мэра. Городской кенеш состоит из 5 фракций – СДПК, «Онугуу-Прогресс», «Республика – Ата Журт», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан».

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org